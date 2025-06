Il Monaco si fa avanti per André Onana, ex portiere dell'Inter reduce da due stagioni deludenti con la maglia del Manchester United. Stando a quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, il club monegasco ha effettuato un semplice sondaggio, senza dare il via a una trattativa. Tuttavia, i Red Devils si starebbero già cautelando in caso di addio del camerunese guardandosi attorno alla ricerca del profilo più adatto: tra quelli in cima alla lista dei desideri, secondo l'esperto di mercato di Sky Sport, c'è Marco Carnesecchi. I primi contatti con il suo agente ci sarebbero già stati, ma non con l'Atalanta che lo cederebbe solo a fronte di un'offerta all'altezza.