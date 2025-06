Hakan Calhanoglu ha dovuto spostare alla terza partita del girone del Mondiale per club il suo rientro, inizialmente previsto per domani contro gli Urawa Reds. Nel frattempo le voci di mercato lo vedono al centro della scena ma, come riporta oggi il Corriere della Sera, immaginarlo lontano dall'Inter è complicato.

L'Inter ha fissato l'asticella a 35 milioni di euro, i turchi sono arrivati a 15. Calhanoglu ha un ingaggio da 6,5 milioni netti a stagione e l'Inter sta rinfrescando la rosa, ma le alternative come Ederson costano 50 milioni (l'Atalanta parte addirittura da 60) e anche per Rovella si arriva a quelle cifre. Qualora i turchi dovessero a 25, allora le cose potrebbero cambiare. L'estate, si legge, è lunga.