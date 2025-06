Non solo Inter, spazio anche al capitano di oggi del Monterrey, Sergio Ramos che a DAZN ha così commentato la partita disputata contro i nerazzurri: "Risultato positivo? Alla fine quando non si vince e non si portano a casa i tre punti non si è mai felici al 100%, ma sapevamo che sarebbe stata una partita complicatissima, contro un avversario che viene da una finale di Champions League, sapevamo le difficoltà che avremmo incontrato e le energie fisiche che avremmo dovuto impiegare. Nella prima parte di gara abbiamo fatto un po' fatica nell'uscire dalla pressione dell'Inter, nella seconda parte siamo riusciti a costruire maggior gioco, a tenere meglio il pallone ed è stato più semplice. Però va bene, sono contento per il punto, ora pensiamo a recuperare al meglio. E niente, meglio un punto che zero".

Avete avuto molta personalità. Come stanno i tuoi compagni?

"Molto bene. Dobbiamo avere maggiore tranquillità di creare gioco, per cercare di salire e fare maggior gioco a centrocampo. Nella seconda parte della partita abbiamo avuto più personalità e tranquillità e dobbiamo continuare così".

Sul percorso:

"Sarà importante sommare punti".