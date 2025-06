All'arrivo a Seattle, dove l'Inter disputerà i prossimi due match del girone E del Mondiale per Club, Yann Sommer parla ai cronisti presenti evidenziando la differenza principale incontrata con il nuovo allenatore Cristian Chivu: "Tantissime cose sono un po' diverse: la comunicazione sul campo, qualche idea tattica. Però è sempre così con un nuovo tecnico che ha un altro carattere. Questo cambia tutto".

Sulle palle inattive ora difendete a zona, vista da un portiere cambia qualcosa?

"Sì, è qualcosa di nuovo. Ora proviamo e poi vediamo cosa avremmo fatto, però è sempre un bene cambiare qualcosa anche nella testa, per affrontare nuove sfide. È sempre bene".

Avete cambiato qualcosa sul piano della preparazione per affrontare al meglio i novanta minuti?

"Penso non sia un buon momento per cambiare qualcosa adesso, siamo alla fine di una lunghissima stagione ed è normale che la forma sia un po' così. Però quando iniziamo la nuova stagione dobbiamo fare una buona preparazione per un'altra lunga stagione e dimostrare di essere forti negli ultimi venti minuti, quando la gara si fa sempre tosta".

