Bonny a un passo dall'Inter. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, piovono conferme sull'imminente chiusura dell'affare tra i nerazzurri e il Parma per l'attaccante francese.

Ancora qualche dettaglio e poi il 21enne sarà un nuovo giocatore di Chivu, che lo ha già allenato nel passato campionato proprio in Emilia. L'accordo - secondo la rosea - è già virtualmente concluso sulla base di 25 milioni totali. Non resta che da capire se ci saranno o meno 2-3 milioni di bonus all'interno dei 25. Un vertice definitivo, in tal senso, è previsto per la prossima settimana: da deciderea anche la formula – se titolo definitivo o prestito con obbligo “mascherato” – e la possibilità che venga inserita una contropartita di gradimento dei gialloblù, con Sebastiano Esposito in prima fila.

"La fumata bianca non è in discussione. Bonny ha già detto sì all’Inter, mettendo in prima i nerazzurri nonostante l’interesse nei suoi confronti di Napoli e Roma - si legge -. Ci sarà tempo per stabilire i termini dell’ingaggio, che non rappresenteranno un problema. Più che altro, a seconda della tempistica di chiusura dell’affare e ovviamente anche del cammino che l’Inter farà qui in Usa, Chivu e i dirigenti decideranno se farlo sbarcare subito negli States, sfruttando la finestra che permette di tesserare giocatori anche dopo i gironi".