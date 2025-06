La vittoria sorprendente del Botafogo sul Paris Saint-Germain, nel match valido per la seconda giornata del gruppo B del Mondiale per Club, ha una spiegazione tattica, secondo Luis Enrique: "E' la squadra che ha difeso meglio contro di noi in questa stagione, sia in campionato che in Champions League - le parole del tecnico a margine dell'1-0 del Rose Bowl di Pasadena -. Hanno giocato in modo compatto, uniti. Sono riusciti a segnare un gol di Jesus (al 36° minuto, ndr). Non abbiamo creato tante occasioni come al solito. Siamo abituati a giocare contro blocchi bassi, ma è molto difficile. Complimenti a loro".

Parlando delle possibilità di qualificazione agli ottavi della sua squadra, Luis Enrique ha aggiunto: "Sappiamo quanto sia difficile questa competizione. Dobbiamo pensare all'ultima partita (contro il Seattle, ndr). È una competizione molto breve; si può essere eliminati in fretta. Potrebbero esserci tra squadre a pari punti nel nostro girone. Nessuno sa chi passerà; il girone è aperto".

Infine, lo spagnolo ha risposto così a chi gli chiedeva che significato trovasse nella vittoria dei campioni del Sudamerica a spese dei campioni europei: "Nessuno. Cosa vuoi che ti dica? Questa competizione riunisce un mix abbastanza equilibrato dei migliori atleti del mondo. Credo che in futuro possa diventare un torneo di riferimento internazionale per vedere cosa c'è in giro. Per me, come allenatore, è molto interessante".