Nel giorno in cui i quotidiani parlano della presentazione di Gennaro Gattuso come nuovo ct dell'Italia, da La Repubblica emerge un retroscena. Secondo il quotidiano, infatti, lo sponsor Adidas avrebbe suggerito José Mourinho offrendo coperture per quel che riguarda lo stipendio: voleva infatti una garanzia sportiva e un uomo immagine.

Buffon si è però detto contrario all'approdo dello Special One sulla panchina azzurra e in più il Fenerbahçe chiedeva una penale per liberare il tecnico.