Il percorso appare ormai tracciato per Bonny all'Inter, come scrive stamane anche il Corsport. Ormai, secondo il quotidiano romano, si tratta solo di limare le distanze tra ciò che chiede il Parma e quanto offre il club di viale Liberazione. Ma la distanza è sempre meno, resta da definire la questione bonus e l'eventuale inserimento di una contropartita tecnica.

A giorni - tra il weekend e la prossima settimana - arriverà la fumata bianca. Insomma: secondo il CdS, ormai è solo una questione di tempo per vedere Bonny in nerazzurro. E lo stesso attaccante francese freme all'idea del trasferimento a Milano. Ma quello del parmense è un profilo anche futuribile, per questo motivo l'Inter non si fermerà qui per l'attacco. L'idea è quella di prendere anche una punta più pronta e tutti gli indizi portano a Hojlund del Manchester United. In questo caso, la proposta sul tavolo è di un prestito con diritto (o obbligo di riscatto condizionato). Bisogna convincere il Manchester United.