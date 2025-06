Gennaro Gattuso farà la sua prima uscita ufficiale da commissario tecnico della Nazionale in Slovacchia, dove 25 anni fa si laureò campione d’Europa con la Nazionale Under 21. E Ringhio assisterà proprio al match degli Azzurrini, impegnati nel quarto di finale dell'Europeo Under 21 contro la Germania domenica 22 giugno alla 'Dac Arena' di Dunajska Streda.

"Il neo ct, insieme al segretario generale della FIGC, Marco Brunelli, e al capo delegazione della Nazionale maggiore, Gianluigi Buffon, incontrerà nell’hotel che ospita la squadra il tecnico Carmine Nunziata, lo staff e i calciatori per poi seguire dalla tribuna la sfida con i tedeschi", si legge nella nota della FIGC.