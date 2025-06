Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano Die Welt, Karl-Heinz Rummenigge individua quello che a suo dire è il problema principale del sistema calcio in Europa: "Il grande problema del calcio europeo di alto livello non sono i costi per i trasferimenti. Forse non tutti hanno ancora riconosciuto il vero problema. Sono gli stipendi alti. Se paghi 100 milioni per Harry Kane, sono un sacco di soldi. Ma il club li ammortizza in cinque anni, quindi sono 20 milioni all'anno a bilancio. Il grande problema sono gli stipendi alti. Anche il Bayern Monaco ne risente. Per quanto riguarda gli stipendi dei nostri giocatori, siamo stati piuttosto generosi, e dobbiamo dirlo con autocritica. I giocatori basano il loro valore sullo stipendio. L'apprezzamento spesso menzionato dai giocatori è in realtà il significato finanziario che molti gli associano. Dobbiamo stare estremamente attenti a non entrare in una spirale con la struttura salariale che poi diventa difficile da controllare".

Kalle individua poi un modello virtuoso di riferimento: "Il Paris Saint-Germain ha risolto questo problema in modo esemplare negli ultimi 24 mesi. Hanno ingaggiato un allenatore che, fin dall'inizio, ha detto qualcosa del tipo: 'Non ho bisogno di superstar che mi mettono le vertigini nello spogliatoio'. Il nostro monte stipendi è a un livello che significa anche che si parla molto di soldi. Come possiamo vedere al PSG, si può ottenere un grande successo anche cambiando il sistema. L'esperienza dimostra che si può sempre trovare una soluzione quando si tratta di commissioni di trasferimento. Prendiamo ad esempio Mathys Tel. Era nella fascia salariale media con noi e, di conseguenza, credo che sia stato possibile ottenere un'ottima commissione di trasferimento. È più difficile con altri giocatori con stipendi più alti. A partire da quest'estate entrerà in vigore la fase più restrittiva del nuovo Programma di Sostenibilità Finanziaria della UEFA: i club potranno quindi spendere solo il 70% delle loro entrate per i costi della squadra, inclusi trasferimenti, stipendi e commissioni degli agenti. Quindi, per ora tutti stanno cercando di ridurre il monte stipendi."

