Il problema al ginocchio accusato nei playoff di B ormai è alle spalle e Pio Esposito è pronto a esordire al Mondiale con l'Inter. Considerando i problemi di Taremi e i guai fisici di Thuram, non si esclude una sua presenza dall'inizio domani sera, magari soffiando il posto proprio al fratello Sebastiano.

Ma i discorsi che lo riguardano sono soprattutto quelli futuri. "In casa Inter credono fortemente nell’attaccante classe 2005, che compirà 20 anni il prossimo 28 giugno e il cui contratto è stato rinnovato lo scorso aprile fino al 2030, proprio con la convinzione che il suo futuro possa essere luminoso essendo dotato di un innato senso del gol e grandi capacità offensive - sottolinea il Corsport -. Non è da escludere a priori una permanenza per la prima parte della stagione. Altrimenti il club interista prende in considerazione solo l’ipotesi del prestito, senza essere disposto a rinunciare a una pedina così promettente. Per un graduale step di crescita, confrontarsi con le difese avversarie in Serie A potrebbe essere una buona soluzione".