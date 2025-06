Un traguardo speciale per Simone Inzaghi all'esordio sulla panchina dell'Al Hilal. La squadra araba, come riportato da Opta, ha interrotto la serie di 11 vittorie consecutivi del Real Madrid (inclusi i formati precedenti) al Mondiale per Club.

Si tratta infatti della prima volta che il Real Madrid non è riuscito a vincere una partita della Coppa del Mondo per club dal 2000.