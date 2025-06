C'è un solo precedente tra Inter e Urawa Red Diamonds, avversari sabato sera nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Correva il 2004 e i nerazzurri volarono in tour in Giappone per partecipare alla 'Saitama City Cup', torneo internazionale amichevole disputato nella città di Saitama.

"In quell’occasione i nerazzurri scesero in campo con parte della rosa, in quanto in Italia si stava svolgendo un torneo estivo tra Inter, Juventus e Milan che vedeva impegnati gli altri giocatori nerazzurri - ricorda Inter.it -. A guidare l'Inter nel match contro gli Urawa Red Diamonds ci fu Fernando Orsi, vice di Roberto Mancini, impegnato in Italia con l'altra formazione nerazzurra". Il match di Saitama fu vinto 1-0 dai giapponesi, in rete con Emerson su calcio di rigore.

Saitama (Giappone), 27 luglio 2004, finale

Urawa Red Diamonds - Inter 1-0

Rete: 51' Emerson (r)

Inter: Toldo (88' Bindi), Dellafiore, Adani, Giani, Coco (80' Visconti), Karagounis (87' Di. Marino), Farinos, Lamouchi, Zicu (46' Costanzo, 78' M. Lombardo), Recoba, Choutos (7' Meggiorini). Allenatore: Orsi

Urawa Red Diamonds: Tsuzuki (45' Yamagishi), Alpay, Horinouchi (71' Muroi), Uchidate, Iamada, Hasebe (82' Arai), Hirakawa, Yamase (77' Chishima), Suzuki (71' Sakai), Nagai (71' Okano), Emerson. Allenatore: Buchwald

Arbitro: Nishimura (Giappone)