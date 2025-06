La Federcalcio spagnola ha cominciato ad avviare la macchina organizzativa per provare a ospitare la prossima edizione del Mondiale per Club, prevista nel 2029, a quattro anni di distanza da quella che sta andando in scena in questi giorni negli Stati Uniti per la prima volta con il format a 32 squadre.

Stando a quanto rivelato da Marca, Rafael Louzán, presidente della RFEF, è arrivato all'inizio di questa settimana negli USA non solo per incontrare le squadre spagnole che stanno partecipando al torneo - Real Madrid e Atletico Madrid - ma anche per vedere i dirigenti della FIFA. Riunioni, incontri di lavoro, oltre alle partite viste dal vivo, durante i quali Louzan ha maturato l'idea che valga la pena avanzare una candidatura per ospitare la competizione. Idea che ha trasmesso anche ai dirigenti della FIFA.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!