Si fanno sempre più pressanti le voci che vorrebbero Hakan Calhanoglu al Galatasaray. Nei giorni scorsi anche il padre del calciatore aveva chiamato il figlio al ritorno in Turchia ed era rimbalzata anche la notizia di un incontro con il centrocampista dell’Inter. Ai media turchi, il presidente del Gala Dursun Ozbek ha confermato di aver effettivamente incontrato il nerazzurro, ma non per fini di mercato: “Su Calhanoglu c’è stata un incomprensione. È il nostro orgoglio, il capitano della Nazionale, un giocatore importante e di successo. Ogni squadra vorrebbe averlo in squadra, ma ul mio incontro con lui non era legato a un trasferimento".

E ancora: "Ero con un amico, c'era un gruppo e stavano parlando al telefono con Hakan. Hanno detto: 'C'è anche il Presidente del Galatasaray qui con me, vuole salutarti'. Così ci siamo salutati. Lui ha detto di essere tifoso del Galatasaray fin da bambino. Io gli ho chiesto come stava, gli ho fatto i complimenti per le sue prestazioni e per il fatto che ci rappresenta in Europa, e gli ho augurato il meglio. Ma questo incontro è stato presentato dai media come se fosse un incontro di mercato…”, ha concluso negando dunque una trattativa imminente per portare l’ex Milan in Turchia.