Diverbio tra Francesco Acerbi e un tifoso del Paris Saint-Germain a margine degli allenamenti dei nerazzurri a Los Angeles. Il difensore si è concesso per selfie e foto, ma stuzzicato da un fan con indosso la casacca dei parigini ha reagito da par suo. "Io sono serio. Preso per il c...o no. La Francia top, ma Acerbi-Barcola no, perché io sono matto e ti sfondo di botte", le parole del centrale interista.