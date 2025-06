La partita di domani tra River Plate e Monterrey non può mai essere un match come gli altri per Lucas Ocampos, giocatore argentino della formazione messicana che è cresciuto con i Millonarios. Ed è lui stesso ad ammetterlo, nelle parole riportate dal quotidiano Record: "Tutti sanno già che il mio cuore sarà completamente diviso: da una parte, la mia professionalità, il mio lavoro, e dall'altra, i sentimenti dei tifosi, il dover giocare contro la mia squadra, il club da cui provengo. Ma in ogni caso, oggi gioco coi Rayados e cercherò di arrivare il più lontano possibile in ogni torneo che giocheremo".

Monterrey che arriva al match dopo l'ottimo pari ottenuto contro l'Inter: "Questo tipo di partite, contro questo tipo di squadre, sono sempre speciali. Un Mondiale per Club non capita tutti i giorni, che si tratti dell'Inter o della prossima partita, che vivrò duramente, contro il River Plate; sono grandi partite che tutti amano giocare. Speriamo di competere allo stesso modo sabato, che è quello che tutti vogliamo", conclude Ocampos.