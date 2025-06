La rinascita del Brescia Calcio potrebbe partire da un bresciano doc, Alessandro Altobelli. L'ex attaccante, insieme ad Alberto Scapaticci, Maria Luisa Garatti e Andrea Erranti ha creato il comitato "Cuore di Leonessa" per un'iniziativa di azionariato popolare, pronta ad appoggiare la futura proprietà, senza interferire nelle scelte.

Al momento il Brescia Calcio non ha effettuato l'iscrizione alla Serie C, dove è stato retrocesso per via della penalizzazione inferta a causa di irregolarità nei pagamenti. Il presidente della FeralpiSalò, Giuseppe Pasini, potrebbe portare il diritto sportivo dei verdeblu a Brescia cambiando il nome in Leonessa Brescia, in attesa di riprendere il vecchio marchio.