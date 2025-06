John Textor, azionista di maggioranza del Botafogo, era visibilmente euforico dopo l'impresa compiuta dalla squadra Renato Paiva, capace di sconfiggere 1-0 i campioni d'Europa del Paris Saint-Germain: "ll PSG è la squadra migliore del mondo, lo sappiamo, e probabilmente stasera è stata la squadra migliore in campo. Ma noi abbiamo giocato con il cuore e forse abbiamo voluto di più la vittoria - ha spiegato a MadeinFoot uscendo dal Rose Bowl di Pasadena -. Loro hanno vinto la Champions, è un privilegio per noi giocare contro di loro in questo format. Per dimostrare che le squadre brasiliane sanno giocare a calcio. Stasera (ieri sera, ndr) abbiamo giocato come una squadra inglese, con disciplina e organizzazione. Sono veramente orgoglioso".