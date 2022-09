"La classifica anche per noi è una sorpresa, non accade tutti i giorni vedere lì una squadra come l'Udinese. Il gol di Bijol? E' un giocatore che seguivamo da anni, i meriti di questi arrivi sono da condividere con il reparto scouting della società - le sue parole -. Scudetto? Andiamo piano con le previsioni, siamo troppo freschi di questo ritorno ai vertici della classifica. Non ci pensiamo proprio, anche ad altre mete di lunga gittata come il ritorno in Europa, pensiamo partita per partita cercando di capire con umiltà e determinazione dove vogliamo arrivare.

"L'Inter? Dire che l'ho vista bene sarebbe una ruffianata, ma non voglio sminuire i meriti dell'Udinese, pensate alla Roma che ha perso 4-0 e in maniera più netta dei nerazzurri con noi", ha aggiunto Marino.