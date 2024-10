Parte col piede giusto l'avventura di Joel Magnin, impegnato nel duro compito di far risalire lo Young Boys dalle secche delle posizioni di coda della Super League svizzera. La squadra di Berna ha battuto infatti per 2-1 il Lucerna, grazie ai gol, arrivati a inizio ripresa, di Joel Monteiro e Cedric Itten. Al 70esimo arriva il gol della formazione biancoblu firmato da Luca Jaquez, insufficiente per evitare la sconfitta alla squadra di Mario Frick. Novanta minuti in campo per Aleksandar Stankovic, ammonito nel finale.

Con questo successo, lo Young Boys sale a quota nove in classifica, abbandonando momentaneamente l'ultima posizione in classifica. A fine partita, il tecnico Magnin era più sollevato: “Volevamo davvero questa vittoria. Il titolo? Siamo ancora solo all’inizio".