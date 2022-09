Mergim Vojvoda, terzino del Torino, scaccia la tensione del big match e guarda all'Inter senza alcuna ansia. Il difensore granata, intervistato da Torino Channel dopo la vittoria interna col Lecce, ha le idee chiare sulla trasferta di sabato pomeriggio: "Perché dovremmo essere preoccupati dell'Inter? Da domani (oggi, ndr) ci alleneremo per andare a Milano per giocarcela e vincerla".