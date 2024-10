L'eliminazione per mano dell'Empoli dalla Coppa Italia e la sconfitta in campionato contro la Lazio dell'ultimo turno ha un po' smorzato gli entusiasmi del Torino, che comunque rimane nei piani alti della classifica, a pari punti con l'Inter, domani avversaria a San Siro. "E' una sfida importante sotto tanti aspetti - ha spiegato il tecnico granata Paolo Vanoli in conferenza stampa -. E' un periodo non positivo per noi, è l'opportunità di far vedere che possiamo tornare a fare cose importanti. Sapevo che poteva arrivare un momento così, è anche bello capire come uscirne"

Cosa ha detto alla squadra per caricarli?

"Di credere in ciò che facciamo. I periodi negativi fanno parte dei percorsi, una squadra come la nostra non può essere perfetta anche perché vanno migliorati i meccanismi. Bisogna essere equilibrati, sappiamo che incontriamo una grande squadra ma per fare qualcosa di importante serve coraggio. Dobbiamo giocare con personalità".

Passerete a quattro in difesa?

"Nella vita si può sempre cambiare..."

Come sta Vanja Milinkovic-Savic? E Vlasic?

"Vlasic è stato bravo ad allenarsi con noi, anche se non al top per febbre. Vanja è in gruppo, aveva preso una forte botta e con la Lazio non ce l'ha fatta. Ma sono abili e arruolabili".

Domani non sarà in panchina per una squalifica.

"La colpa sta nel mezzo, devo ancora migliorare. Per ciò che riguarda Godinho (il suo vice, ndr), si è tagliato i capelli ed è pronto per San Siro (ride, ndr)"

In difesa ci saranno novità? E sulle fasce ha dubbi?

"Se non avessi dubbi, vorrebbe dire che saremmo in 13... Hai sempre dubbi, a volte ti va bene la sostituzione, a volte le sbaglio. Non si può essere perfetti".