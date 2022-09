Juric sta meglio, le cure contro la polmonite stanno facendo effetto, vorrebbe essere a San Siro, ma la sua presenza è ancora in forte dubbio. "La tabella di marcia prevede un rientro misurato tra una settimana col Sassuolo in casa. Intanto è già emersa la filosofia di Juric, nel suo smart working: «Puntiamo al colpo, eh. Dobbiamo provarci sempre, ma stavolta una volta di più. Mi raccomando, Matte : voglio che passi questo messaggio forte e chiaro» . Grossomodo, dopo il Lecce ha iniziato a parlare così, Ivan a Paro", riporta Tuttosport .

Ballottaggio in attacco: Sanabria o Pellegri dal 1’? Il paraguaiano è in vantaggio. Ancora in bilico Singo e Schuurs, tornati in gruppo solo ieri e quindi non al meglio: pronti Ola Aina e Buongiorno.