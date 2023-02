La Sampdoria saluta Omar Colley. Il difensore centrale, come riportato da Sky Sport, è vicino al passaggio ai turchi del Besiktas per la cifra di 2,5 milioni di euro. Decisiva la volontà del gambiano, già tentato nel corso del mercato invernale da altre offerte. La difesa di mister Stankovic, comunque rimpolpata dagli innesti di Nuytinck e Gunter, perde dunque un pezzo in vista del delicato confronto con l'Inter.