Intervistato in zona mista dopo la sfida persa contro l'Inter, il laterale difensivo del Salisburgo Amar Dedic analizza così il ko di ieri alla Red Bull Arena: "Penso che avremmo potuto fare di più, anche se non abbiamo fatto male - le parole raccolte da TMW -. Abbiamo iniziato bene la partita e avremmo dovuto sfruttare le nostre occasioni - dice il bosniaco dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter - quando giochi contro una squadra così, a questo livello, ogni errore viene punito”.

Il rigore?

“C’era, non possiamo farci niente, se non andare avanti”.

La tua partita?

“Ho cercato di fare il massimo in mezzo al campo ma a volte non c'era l'opportunità di farlo. Sono quel tipo di giocatore che vuole sempre la palla, purtroppo non è arrivata la giocata giusta. Sarà per la prossima”.