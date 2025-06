Fulvio Collovati ha rilasciato oggi un'intervista a Tuttosport a poche ore dalla sfida tra Norvegia e Italia. Tra gli argomenti trattati, il "no" di Acerbi alla nazionale. "Francesco lo conosco ed è un bravo ragazzo. Credo abbia agito di istinto e non con la ragione, che si sia sentito punto nell’orgoglio non rendendosi conto che a volte bisogna essere ragionevoli, perché la maglia della Nazionale non si rifiuta mai. Detto questo, non mi sento di colpevolizzare un ragazzo che ha lottato molto nella vita".

"Se la disfatta di Monaco peserà sugli interisti? In Nazionale hanno un motivo in più per reagire, anche se quella partita purtroppo rimane nella storia, perché poteva finire anche 8-0. Credo si siano fatti tante domande in questa settimana su come sia potuto succedere quello che abbiamo visto nella finale di Champions e proprio per questo ritengo che possa far bene a quei ragazzi tornare già in campo in una gara molto importante".

Infine un paragone tra Haaland e un grande nome del passato. "Forse Rummenigge per la potenza che esprime unita alla capacità di andare negli spazi. Kalle l’ho avuto anche come compagno e l’ho ritrovato l’altro giorno al funerale di Ernesto Pellegrini: lui amava essere lanciato in profondità, poi col corpo non ti permetteva di anticiparlo ed era anche potente. Poi mi sembra che entrambi non abbiano l’arma migliore nel colpo di testa».