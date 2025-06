E' la giornata dei colloqui finali e probabilmente della firma sul nuovo contratto biennale tra l'Inter e Christian Chivu. L'allenatore rumeno e il suo entourage hanno avuto ieri un colloquio con i dirigenti nerazzurri in cui sono state poste le basi per l'accordo, oggi si continuerà a lavorare sugli ultimi dettagli e poi comincerà ufficialmente l'avventura dell'allenatore.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il presidente Beppe Marotta è arrivato pochi minuti fa nella sede di via della Liberazione: riprende quindi l'iter per arrivare all'ufficialità dell'incarico a Chivu come successore di Simone Inzaghi.