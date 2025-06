Dopo il passaggio di Christian Chivu dal Parma all'Inter, che si sta concretizzando in queste ore, sono diversi altri gli affari sulla stessa tratta che potrebbero diventare realtà nel corso dell'estate del calciomercato.

Secondo Tuttosport, infatti, gli emiliani potrebbero essere una soluzione per Valentin Carboni, di rientro da un brutto infortunio e che a causa dello stesso non ha quasi mai giocato nell'Olympique Marsiglia. Non è un mistero che, dall'altra parte, ai nerazzurri piaccia Bonny, ma c'è la concorrenza del Napoli. Allo stesso modo è molto gradito il 18enne Leoni che proprio Chivu ha imposto titolare dopo le prime presenze con Pecchia. La valutazione è di 15-20 milioni di euro e sul gioiellino ci sono Milan e Juventus oltre a diversi altri club. Altre ipotesi per la difesa sono De Winter, Beukema e Lucumì.

Come vice-Calhanoglu potrebbe invece tornare di moda il nome di Bernabé, magari con Asllani come contropartita.