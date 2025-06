La nuova maglia home dell'Inter è stata presentata ieri sui canali ufficiali del club di via della Liberazione. Come riportato oggi da Tuttosport, farà il suo debutto al Mondiale per club ormai alle porte.

L'Inter giocherà la prima partita alle 3.00 italiane del 18 giugno contro il Monterrey, ma il debutto del nuovo kit (si legge sul quotidiano) avverrà nella gara successiva, il 21 giugno alel 21.00 italiane, contro gli Urawa Red Diamonds a Seattle.