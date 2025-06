Intervenuto al podcast 'Passa dal BSMT', Roberto Baggio si è ampiamente raccontato, ripercorrendo la sua carriera: "Evito di riguardare l'ultima partita giocata a San Siro con il Brescia, faccio fatica a guardarmi perché mi viene un po' di nostalgia" ha ammesso il Divin Codino prima di tornare anche sul famoso rigore sbagliato al Mondiale USA '94: "Ho la fortuna di non avere rimpianti a parte il rigore a Pasadena. Ho fatto tutto quello che potevo fare per quel che mi era successo. Da questo punto di vista sono sereno. Certo, mi sarebbe piaciuto giocare ancora ma non ce la facevo più. Smettere fu quasi una liberazione".

Su Lippi.

"Pensava che non fossi adatto all'Inter. Io mi allenavo e facevo il mio. Probabilmente cercava un appiglio. Io con il tempo mi sono accorto che davo fastidio perché avevo tutta la gente dalla mia parte. Quando una squadra vinceva e andava bene si parlava della 'Squadra di Baggio' e magari questo infastidiva i grandi allenatori. Non vedo altri motivi perché non ho mai avuto problemi con i compagni di squadra".

Con chi avrebbe voluto giocare oggi?

"Sicuramente con Guardiola, poi con De Zerbi e forse anche con Simone Inzaghi. Sono allenatori che fanno giocare le proprie squadre e fanno divertire le persone".