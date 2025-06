Piero Ausilio ha individuato in Rasmus Hojlund il rinforzo per l'attacco dell'Inter. Come riporta Tuttosport, il ds ha sondato la disponibilità del Manchester United al prestito con diritto di riscatto nel 2026. Il risultato è che non ha ricevuto un "no".

I Red Devils terranno Zirkzee e acquisteranno un nuovo centravanti. Hojlund dovrebbe quindi partire e dall'entourage del danese è arrivato l'ok, tanto che ora l'Inter è in pole position. Nell'attacco nerazzurro sono certi di restare solo Lautaro e Thuram. Andranno via Arnautovic, Correa e probabilmente Taremi, andrà capito il destino di Pio Esposito che sarà al Mondiale per club ma dovrebbe essere ceduto in prestito in Serie A.