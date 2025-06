Nico Paz sembra ormai definitivamente lontano dai radar per l'Inter. Il giocatore del Como, per il quale il Real Madrid ha un'opzione di riacquisto, sarebbe potuto diventare nuovamente un'ipotesi nel caso in cui Fabregas fosse approdato a Milano, come si legge oggi su Tuttosport.

Così non sarà, però, e ora la strada è in grandissima salita, anche perché il Real Madrid potrebbe ricomprarlo a luglio (non dovrebbe farlo prima del Mondiale per club) oppure lasciarlo un altro anno a Como. E a quel punto per l'Inter non ci sarebbero chances.