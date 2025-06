Giornata molto importante quella di oggi per gli azzurri di Spalletti che debutteranno a Oslo contro la Norvegia nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali. Subito la partita più difficile, quindi, in casa della diretta concorrente per il primo posto.

Diverse le defezioni per il c.t. azzurro, che dovrà fare a meno tra gli altri di Scalvini, Vicario, Calafiori, Politano, Zaccagni, Buongiorno, Gabbia, Locatelli e Kean. Si va verso il 3-4-2-1 con Frattesi e Tonali alle spalle dell'unica punta Retegui. Dal 1' anche Barella e Bastoni, mentre Dimarco dovrebbe lasciare spazio a Udogie.

PROBABILE ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta, Barella, Rovella, Udogie; Frattesi, Tonali; Retegui.