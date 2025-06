E dunque sarà Cristian Chivu il nuovo allenatore dell'Inter. Tutto sarà messo su bianco nella giornata di oggi dopo gli incontri positivi di ieri sera che hanno spianato la strada al ritorno del tecnico romeno, già ex giocatore nerazzurro nonché ex allenatore delle giovanili. Contratto fino al giugno 2027, per un ingaggio da circa 2,5 milioni di euro più bonus.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, la svolta è arrivata ieri mattina, quando l’Inter ha capito che non sarebbe arrivata l’apertura del Como a trattare Fabregas e anche che il tecnico catalano non avrebbe spinto per rompere con il Como, nonostante il grande pressing messo in atto dal direttore sportivo Ausilio, volato a Londra mercoledì anche per quello.

E allora tutto su Chivu, che ha superato la concorrenza di un altro ex interista come Vieira. Il romeno - secondo la rosea - è stato preferito anche perché ritenuto più adatto rispetto al francese nell’idea di proseguire il canovaccio tattico dell’Inter di Inzaghi, ovvero la difesa a tre. "L’Inter non sarà stravolta nella base dei titolari: non è logico immaginarsi cessioni dolorose, l’idea è aggiungere semmai. Anche di questi aspetti, oltre che di quelli logistici, hanno discusso ieri a cena i dirigenti e il nuovo allenatore. Chivu ha una grande considerazione dell’organico attuale: nessuna rivoluzione in arrivo, allora. Ma certamente una ventata d’aria fresca necessaria, dopo il quadriennio del ciclo Inzaghi".