Con l'addio di Simone Inzaghi, anche il suo vice, Massimiliano Farris saluta l'Inter. L'allenatore in seconda del tecnico piacentino che nel pomeriggio si è recato nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione per la rescissione del contratto, all'uscita dal The Corner ha mandato un breve video-messaggio rivolto ai tifosi del Biscione: "Un grandissimo saluto ai tifosi interisti. Grazie per questi anni meravigliosi, forza Inter" dice nel video pubblicato da Sportitalia.

