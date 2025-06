Il Paris Saint-Germain ha ancora fame di vittorie. Dopo aver messo in bacheca quattro titoli in questa stagione, impreziosendo il palmares con la prima Champions League nella storia del club, i francesi vogliono imporsi come miglior squadra anche al Mondiale per Club. "Il nostro obiettivo è sempre lo stesso in ogni competizione: darci le migliori possibilità possibili di vincere - ha spiegato Luis Enrique a Fifa.com -. Credo che siamo un club modello nel calcio mondiale e, avendo riscritto i libri di storia sollevando il più grande titolo nel calcio europeo, ora il nostro obiettivo in questa edizione inaugurale della Coppa del Mondo per club è ovviamente quello di arrivare il più lontano possibile, andare fino alla finale e avere la possibilità di vincerla".