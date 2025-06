E' tutto pronto per l'inizio dell'avventura con l'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Che in questi minuti, come documentato dal nostro inviato, è arrivato all’aeroporto di Milano-Linate, da dove partirà con un volo privato in direzione Riyad.

Simone Inzaghi a Linate: tutto pronto per l’ex allenatore dell’Inter, in partenza verso Riyad ✈️ @SimoneTogna pic.twitter.com/ANe2qSHdw4 — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) June 6, 2025