L'Inter ha posto le basi per l'ingaggio di Cristian Chivu, che oggi è stato in sede per incontrare la dirigenza. L'annuncio ufficiale è previsto nelle prossime ore, al massimo all'inizio della prossima settimana, comunque in tempo per dare le chiavi in mano del gruppo al romeno dal raduno pre-Mondiale. Restano da sistemare gli ultimi dettagli col Parma, poi la notizia diventerà ufficiale. A seguire il racconto della giornata:

15.25 - L'annuncio di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell'Inter è previsto al massimo per l'inizio della prossima settimana, secondo quanto rivelato da Sky Sport. Restano da sistemare gli ultimi dettagli col Parma, quindi occorrerà pazientare ancora prima di considerare ufficialmente il romeno l'erede di Simone Inzaghi.

13.38 - Mentre l'Inter lavora alla firma di Cristian Chivu, l'ormai ex allenatore nerazzurro Simone Inzaghi si imbarca all'aeroporto di Linate su un volo verso Ryad, dove inizierà l'avventura all'Al Hilal.

Simone Inzaghi a Linate: tutto pronto per l’ex allenatore dell’Inter, in partenza verso Riyad ✈️ @SimoneTogna pic.twitter.com/ANe2qSHdw4 — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) June 6, 2025

13.05 - Dopo Giuseppe Marotta, anche il diesse Piero Ausilio ha lasciato la sede dell'Inter al termine dell'incontro con Cristian Chivu. L'affare è ben avviato, prima dell'annuncio vanno sistemati alcuni dettagli con il Parma.

12.50 - Come fa sapere Sky, raggiunto l'accordo con Cristian Chivu. Prima dell'annuncio mancano ancora gli ultimi dettagli con il Parma.

12.29 - Beppe Marotta lascia la sede dell'Inter per recarsi alla presentazione dei calendari.

Marotta lascia la sede nerazzurra: direzione Parma per l’evento dei calendari ️ pic.twitter.com/pnpfqWxI3E — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) June 6, 2025

11.00 - Secondo la Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu firmerà fino al 2027 a 2,5 milioni più bonus a stagione.

10.17 - Anche il direttore sportivo Piero Ausilio raggiunge la sede in Viale della Liberazione.

10.08 - A bordo della sua vettura, da solo, anche Cristian Chivu è arrivato nella sede nerazzurra accolto da un nutrito gruppo di giornalisti.

‼️ L’arrivo di Christian Chivu in sede: tutto pronto per iniziare la sua nuova avventura da allenatore dell’Inter ️ @SimoneTogna pic.twitter.com/WqRXEsJw2x — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) June 6, 2025

9.49 - Beppe Marotta arriva nella sede in viale della Liberazione.