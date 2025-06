"L'Inter è un grande club e ha l'obbligo di partecipare alle competizioni tentando di vincere". Il presidente Beppe Marotta non si nasconde al 'Festival della Serie A' in corso a Parma.

Nonostante il passaggio in panchina da Simone Inzaghi a Cristian Chivu, a confermarlo è stato lo stesso numero uno nerazzurro (QUI LE PAROLE), il presidente ha ribadito l'ambizione di voler arrivare in fondo a tutte le competizioni.

Per farlo, secondo Marotta, servono le qualità. "Qualità che abbiamo ritenuto ci fossero nel caso di Chivu, di cui non posso dare ancora l'ufficialità perché c'è un aspetto burocratico sul tesseramento da superare con il Parma, ma chiuderemo con lui. È il profilo adatto per gli obiettivi che ho elencato. Non è una forma di confusione ma di coraggio, che è insito nei leader. L'importante è che ci sia una società forte, una proprietà forte e un programma ben definito", ha poi aggiunto Marotta tirando in ballo anche Oaktree e la dirigenza.

