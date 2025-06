Dopo il no del Como per Cesc Fabregas, l’Inter ha virato con decisione sulla sua scelta per la panchina. Si tratta di Cristian Chivu, allenatore con ancora poca esperienza in Serie A ma con un passato forte tra le fila nerazzurre.

Gianluca Di Marzio sul proprio sito approfondisce il concetto: "L’Inter ha avvisato Chivu di voler puntare su di lui in panchina per la prossima stagione. È questo la novità che si apprende nel pomeriggio di giovedì 5 giugno, dopo il “no” incassato dai nerazzurri dal Como per Cesc Fabregas. Marotta e la dirigenza punteranno dunque ora forte sull’allenatore del Parma, che in passato da giocatore ha vinto il triplete con l’Inter".