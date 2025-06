Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato in occasione del panel “Welcome back in Serie A”, organizzato nell’ambito del Festival della Serie A in quel di Parma, del calcio italiano e della scelta di Simone Inzaghi.

“Il calcio italiano, soprattutto la Serie A, sta cambiando molto. Ci saranno 7-8 squadre che lotteranno per non retrocedere e tre retrocederanno: percentuali alte. Non guardiamo i grandi club, fanno fatturati elevati: il problema è che molti perdono, è un sistema calcio che non funziona - le sue parole -. La Serie B avrà grandissime difficoltà a poter continuare: oggi, quando retrocedi, hai difficoltà enormi e il costo del lavoro è molto elevato. Personalmente non mi fa piacere vedere certe società che spendono certe cifre per gli allenatori: penso a Simone Inzaghi, 25 milioni all’anno non fanno bene al calcio. Ci sono difficoltà grandi: io ho paura che il calcio, andando avanti, farà sempre più fatica”.