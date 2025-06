Presente all'evento benefico 'Careggi gioca in Viola', in scena al Viola Park, l'ex centrocampista Borja Valero è stato interpellato sulla finale di Champions persa per 5-0 dalla sua ex Inter: "È un peccato perché penso che nessuno pronosticasse una vittoria del PSG coì detta. Tutti davano una partita da 50 e 50 o addirittura l'Inter leggermente favorita e invece è stata una finale a senso unico. Fa male, ma la squadra resta forte e ci sono tutte le basi per ripartire".

Ha fatto bene Inzaghi ad accettare l'Arabia?

"Dopo 4 anni di Inter Simone aveva bisogno di uno stacco. Andare in un campionato come quello arabo lo farà stare più tranquillo e meno al centro dell'attenzione".

Chivu come sostituto?

"Ha fatto vedere delle belle cose al Parma. Il suo passato interista potrebbe far bene all'ambiente".