C'è anche Christian Vieri al Viola Park per 'Careggi gioca in Viola', evento benefico durante il quale l'ex bomber nerazzurro è stato chiamato a rispondere anche sull'addio di Simone Inzaghi all'Inter dopo il brutto ko in finale di Champions: "Cosa penso? Non me lo aspettavo, mi è dispiaciuto perché ha fatto 4 anni importanti: diverse coppe, uno Scudetto, due finali di Champions. È difficile fare 2 finali in 3 stagioni; significa che sei uno squadrone. Secondo me Inzaghi è stato un buon allenatore" ha detto prima di dire commentare i rumors su Fabregas.

Stupito dal 'no' di Fabregas?

"Avrà avuto il suo perché. Probabilmente voleva un progetto più lungo. Evidentemente voleva restare a Como".