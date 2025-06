Sarà Cristian Chivu il prossimo allenatore dell'Inter. Più passano i minuti e più il rumeno si avvicina al ritorno in nerazzurro, stavolta per accomodarsi sulla panchina della Prima Squadra e prendere l'eredità di Simone Inzaghi, fresco di annuncio come nuovo tecnico dell'Al Hilal. Ormai siamo alle battute finali: come informa Sky Sport, in serata è previsto l'incontro tra la dirigenza nerazzurra e Chivu per definire dettagli e firma sul contratto.

