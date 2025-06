Intercettato da TMW a margine dell'iniziativa benefica 'Careggi gioca in Viola', l'ex attaccante Giampaolo Pazzini ha parlato così del particolare momento vissuto dall'Inter, alla ricerca di un allenatore dopo l'addio di Simone Inzaghi: "Sto seguendo anche io come voi, penso che possa essere finito un ciclo. Le strade hanno preso delle direzioni differenti, non so cosa possa succedere. Chivu ha fatto benissimo a Parma, vediamo".

Kean è esploso a Firenze. Si sente di dargli qualche consiglio?

"Ha fatto una stagione straordinaria, il primo anno in Serie A ricordo che lo fece con me all'Hellas Verona. È cresciuto a livelli incredibili, ma secondo me ha ancora margini di miglioramento. Qua penso abbia trovato un ambiente fantastico e ideale, gli consiglierei sicuramente di restare".