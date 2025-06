L'Iran fa visita al Qatar in una delle ultime sfide di qualificazione al Mondiale 2026 con il pass per il torneo già in tasca. Nel match di questa sera a Doha trova ancora una maglia da titolare Mehdi Taremi, attaccante dell'Inter in cerca di rilancio dopo la deludente prima annata nerazzurra. L'ex Porto è confermato al centro dell'attacco.