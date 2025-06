L'Inter ha puntato il mirino su Rasmus Hojlund e ha avviato i primi contatti informali con il Manchester United. Lo riporta il Telegraph, confermando la valutazione di circa 40 milioni di euro fatta dal club inglese che potrebbe però liberalo se dovesse arrivare un'offerta adeguata: secondo il tabloid sarebbero necessari circa 45-50 milioni di euro (38-42 milioni di sterline) per convincere i Red Devils a cedere l'ex Atalanta.

Il club nerazzurro vorrebbe impostare l'affare con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto, mentre lo United preferirebbe una cessione a titolo definitivo per raccogliere liquidità da reinvestire nel mercato in entrata. L'Inter sta lavorando sul danese e non è l'unica squadra italiana interessata.

