Nessun interista in campo nella semifinale di Nations League tra Spagna e Francia, in campo a Stoccarda alle ore 21. Sia Benjamin Pavard che Marcus Thuram si accomodano in panchina per l'affascinante sfida tra le Furie Rosse e i Bleus: in difesa ci sono Kalulu, Konaté, Leglet e Theo Hernandez, mentre alle spalle di Mbappé viene schierato il tridente di fantasisti composto da Dembelé, Olise e Doué.