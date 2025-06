Il pirotecnico risultato di Stoccarda, dove la Francia ha perso 5-4 la semifinale di Nations League per mano della Spagna, ha fatto sorgere non pochi dubbi da parte della critica sulle scelte di formazione di Didier Deschamps sia in difesa che in attacco. In particolare, il ct dei Galletti è stato stuzzicato dai giornalisti sulla decisione di puntare su Mbappé come centravanti con Dembélé spostato a destra: "Non capisco dove vuoi arrivare, tutti gli attaccanti hanno libertà - ha puntualizzato l'ex tecnico della Juve -. Ho detto che Kylian era il nostro attaccante centrale, ma niente è definitivo. Hai menzionato Ousmane, ma nel suo club ha molta libertà. E non sono solo due, ce n'erano quattro. Ci sono altre opzioni, ma non cambierò la posizione di Kylian. Ousmane può giocare in diversi ruoli".

Per la cronaca, l'interista Marcus Thuram è rimasto in panchina per tutta la partita. Da capire, se avrà spazio nella finalina contro la Germania di domenica pomeriggio.